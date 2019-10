Svincolo Ikea: "Basta ritardi, si arrivi all'opera definitiva" L'ultimatum del sindaco Valiante: "Richiesto un urgente tavolo tecnico per precedere ai lavori"

È polemica per i ritardi dei lavori di realizzazione e di messa in sicurezza previsti per il nuovo svincolo autostradale situato all'altezza dell'Ikea di Salerno, precisamente allo svincolo di Baronissi nord – Lancusi.

La provincia di Salerno aveva disposto nel 2018, dopo oltre dieci anni dalla stipula dell’accordo di programma “Infrastrutture per la viabilità in Campania”, l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale con un finanziamento di 3 milioni di euro.

Da allora è stato, però, redatto un secondo progetto, questa volta dall’Anas, nell’ambito dell’allargamento del raccordo autostradale Salerno – Avellino, che di fatto crea un impasse ritardando l’avvio dei lavori.

Nonostante la provincia di Salerno abbia richiesto all'Anas, il 2 settembre scorso, la convocazione di un tavolo tecnico per approfondire lo stadio della progettazione ed eventualmente riceverla nell’appalto già in essere, ad oggi ancora nulla è stato fatto.

“Provvederà il comune di Baronissi a convocare un urgente tavolo tecnico - precisa il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - per procedere in via definitiva e con maggiore speditezza ai lavori di realizzazione del nuovo svincolo, di strategica importanza per la messa in sicurezza stradale dell’area. Il comune di Baronissi sta lavorando da tempo insieme agli altri Enti coinvolti per raggiungere tale obiettivo. Si arrivi, finalmente, all’opera definitiva senza più penalizzazioni per la città e il territorio tutto.” spiega il primo cittadino.

“Abbiamo incontrato i funzionari della provincia di Salerno – spiega l’assessore all’urbanistica Maria Sarno –che ci hanno rappresentato l’attuale situazione purtroppo ancora non definitivamente risolta. Chiederemo la convocazione urgente del tavolo tecnico con ANAS ed Ente Provincia per scongiurare ritardi aggiuntivi e definire un progetto definitivo che contempli le esigenze di tutti.” conclude l'assessore Sarno.