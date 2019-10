"Diamoci una scossa", l'iniziativa per la prevenzione sismica A Battipaglia per tutto il mese di novembre specialisti attivi per controlli gratuiti agli edifici

“L’Italia è un Paese tanto straordinario quanto “fragile”, ovvero ad alto rischio sismico. Ma se l’evento tellurico è naturale ed imprevedibile, i suoi effetti sugli edifici e sulle persone possono e devono essere comunque mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza delle abitazioni.”

Da questa constatazione è nata, lo scorso anno, l’idea di un’iniziativa nazionale diretta a favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Domenica 20 ottobre, dalle ore 9 alle 19, in via Italia, nel comune di Battipaglia, si terrà un incontro per descrivere e dare il via alla giornata nazionale della prevenzione sismica “Diamoci una scossa”. Un appuntamento fortemente voluto dall'amministrazione, durante il quale sarà illustrata la possibilità e la modalità per richiedere visite di controllo presso le strutture e le abitazioni.

Nella piattaforma informatica dedicata alla manifestazione, in un forum dedicato, basterà inserire pochi dati anagrafici del cittadino e dell'abitazione da verificare, specificando anche i giorni e gli orari per la visita. Una volta acquisite le informazioni, la piattaforma informatica verificherà le disponibilità dei professionisti nell’area e, una volta individuato lo specialista libero, invierà un sms ed una e-mail con indicato il nome di colui che effettuerà la visita. Entro dieci giorni dalla richiesta, il professionista contatterà il richiedente telefonicamente per concordare giorno e modalità della visita.

Possono richiedere una visita tecnica informativa:

• il proprietario dell’immobile

• l’affittuario

• l’amministratore di condominio

• un mandatario di condomini o un titolare di diritto (usufrutto, uso, etc.)

Laddove nell’edificio siano presenti più unità abitative la richiesta può pervenire da uno solo degli aventi diritto. Nel caso in cui il numero di unità abitative dell’edificio sia superiore a nove la richiesta può essere fatta solo dall’amministratore di condominio.

Lo slogan della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica “Diamoci una Scossa!” ha inteso parafrasare “diamoci una mossa”, in quanto si è deciso di non limitarsi alle parole, seppur importanti, ma di dar vita ad un programma di “prevenzione attiva” offrendo al cittadino un incentivo reale per migliorare la sicurezza della propria abitazione. Non solo, dunque, una campagna informativa, ma un’iniziativa che permettesse di passare concretamente “dal sapere al fare” con visite tecniche informative presso le abitazioni da parte di architetti e ingegneri esperti in rischio sismico. Per tutto il mese di novembre, migliaia di professionisti parteciperanno volontariamente all’iniziativa, giunta al suo secondo anno, recandosi su richiesta dei proprietari presso le abitazioni per effettuare una visita tecnica al fine di fornire una prima informazione sullo stato di rischio dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo, senza alcun costo per il cittadino.

CHIEDERE UNA VISITA INFORMATIVA NON COSTA NULLA

Le visite tecniche informative non hanno alcun costo a carico del Cittadino. La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è infatti un’iniziativa sociale e le attività svolte dal professionista sono di natura informativa. Il cittadino può richiedere una visita tecnica informativa inserendo semplicemente poche informazioni relative all’abitazione e indicando le proprie preferenze in termini di giorni.

QUANDO E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA VISITA

Le visite tecniche informative potranno essere richieste dal 20 ottobre al 20 novembre 2019. La visita sarà svolta nel giorno e nell’orario risultante dall’incontro tra le disponibilità indicate dal Cittadino, in sede di richiesta, e dal Professionista, in sede di registrazione.

CHI SVOLGE LA VISITA

Le visite saranno svolte esclusivamente da Architetti e Ingegneri esperti in materia di rischio sismico che partecipano volontariamente all’iniziativa, senza alcun costo per il cittadino. Il professionista che svolgerà la visita sarà comunicato per tempo al cittadino via sms ed e-mail nei giorni antecedenti la visita.

COME SI SVOLGE LA VISITA

Nel corso della visita il Professionista raccoglierà ulteriori dati inerenti l’immobile utili per una rilevazione statistica, per poi fornire al cittadino, a conclusione della stessa, un vademecum contenente informazioni sui fattori di rischio (es. zona di edificazione, anno di costruzione, tipologia di edificio, etc.) che incidono sul grado di sicurezza della sua abitazione e sulle agevolazioni oggi a disposizione per migliorarla con detrazioni fiscali fino al 85% delle spese sostenute.

COME MIGLIORARE LA SICUREZZA QUASI SENZA COSTI

L’attuale normativa prevede uno strumento finanziario, chiamato Sisma Bonus, per migliorare il grado di sicurezza delle abitazioni con una detrazione fiscale che può arrivare, se legato all’Eco Bonus, fino all’85% delle spese sostenute per l’adeguamento antisismico e con importi massimi di 136.000 euro per unità abitativa.

Domenica 20 ottobre è l’occasione giusta per darci una scossa.

La campagna informativa per la giornata nazionale della Prevenzione Sismica “Diamoci una scossa” è patrocinata dal comune di Battipaglia per la prevenzione sismica promossa dal consiglio nazionale degli ingegneri e dal consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori e fortemente voluta, oltre che da Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti), dall’assessore Carolina Vicinanza.