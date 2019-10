Topi a scuola, gli studenti: "Vogliamo igiene e sicurezza" Ragazzi in protesta al Liceo Scientifico di Nocera Inferiore. Chiesti anche controlli strutturali

Nessuno Escluso, collettivo studentesco dell’Agro Nocerino Sarnese, da ieri e fino a questa mattina ha organizzato la protesta davanti all’ingresso del liceo Scientifico di Nocera Inferiore “Nicola Sensale” per denunciare la precaria situazione igienico sanitaria della scuola a seguito dell’avvistamento di alcuni topi nelle aule. La visita dell’Asl è avvenuta successivamente alla segnalazione del problema ai Carabinieri e alla Digos da parte dei membri del Collettivo che li ha avvicinati appena giunti sul posto proprio per sollecitare l’intervento dell’Asl che fino a questa mattina non aveva ancora inviato gli ispettori. A seguito dell’azione del presidio sono stati informati sia la Provincia e l’Asl per le operazioni di competenza.

La mancata derattizzazione non è l’unica accusa mossa alla dirigente dagli studenti. Emanuela Laviola portavoce di Nessuno Escluso dichiara: “La nostra protesta non si fermerà finché non sarà garantita la pulizia e la sicurezza nella scuola. Chiediamo inoltre controlli strutturali dell’edifico a causa di infiltrazioni d’acqua in alcune aule e per monitorare lo stato di sicurezza dell’immobile”. Alla mobilitazione hanno partecipato quasi tutte le classi che per protesta non sono entrate a scuola.