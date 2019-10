Bonifica amianto ai prefabbricati di Pregiato Iniziata la rimozione dei tetti di 34 containers

Sono iniziati i lavori di bonifica dall’amianto dal campo prefabbricati di Pregiato.

Dopo la rimozione di tutti i rifiuti dall’intera area, la ditta specializzata incaricata sta procedendo alla rimozione dei tetti in amianto dai 34 containers del campo. Successivamente si procederà al completo smantellamento delle pareti e quindi al definitivo recupero di tutta l’area adiacente il campo sportivo ed all’ex palazzetto dello sport.

“È un fatto storico per la città. L’Amministrazione Servalli sta risanando ferite al nostro territorio di circa 40 anni – afferma l’Assessore ai lavori pubblici, ambiente manutenzione, Nunzio Senatore – Il recupero del campo di Pregiato per le sue dimensioni e per quello che rappresentava, è la fine di un’epoca, quella del post terremoto, del degrado e delle case parcheggio di tanti disperati in condizioni veramente di abbandono. Stiamo voltando pagina e qui dove una volta era degrado realizzeremo una nuova viabilità e un grande parcheggio al servizio del complesso sportivo e del palaeventi che realizzeremo”.

Dopo aver liberato dagli occupanti abusivi tutti i campi container cittadini, sono stati eliminati completamente il Campo delle Ginestra all’Annunziata, riconsegnando l’area alla proprietà con un risparmio di 45 mila euro di fitto annuale, sono stati bonificati, inoltre, i campi di San Pietro e Casa Gagliardi di Sant’Arcangelo, resta solo quello della Maddalena per il quale sono in corso le procedure per recuperare i fondi necessari, fanno sapere dall'ente.