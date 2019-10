Le palazzine Iacp cadono a pezzi: "Subito gli interventi" Il sindaco di Baronissi chiede la messa in sicurezza dei fabbricati dove vivono 20 famiglie

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha firmato un’ordinanza per l’urgente messa in sicurezza di due palazzine Iacp in via Bixio, gravemente danneggiate e in stato di vulnerabilità da anni. Con l'ordinanza si intima all’Istituto autonomo case popolari, ormai in liquidazione e proprietario del complesso edilizio, l'esecuzione ad horas di ogni opera necessaria per la messa in sicurezza dei fabbricati dove vivono venti famiglie.

"Da tempo l’Istituto autonomo case popolari fa orecchie da mercante sulla nostra più volte rappresentata necessità di intervenire con lavori di ristrutturazione alle due palazzine popolari di via Bixio - spiega il sindaco Valiante -. In caso di ulteriore inerzia andrò avanti in ogni sede consentita. E’ necessario eseguire tempestivamente ogni opera necessaria per eliminare lo stato di incuria e decadimento in cui permane da ormai svariati anni l’edificio, con intonaci in più parti spicconati e balconi che presentano gran parte delle parti sottostante demolite. E’ una questione di primaria sicurezza per chi vi abita e di decoro urbano", il monito della fascia tricolore del comune della Valle dell'Irno.

Alcuni anni fa l’Iacp eseguì interventi di spicconatura dell'intonaco, un lavoro mai completato che ha costretto oggi il Comune ad emettere un’ordinanza per la messa in sicurezza degli stabili. Necessaria anche una verifica complessiva della struttura - in vista del periodo invernale - al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità.