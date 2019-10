Montecorvino Pugliano, venerdì apre la nuova sede comunale Tutto pronto per l'inaugurazione degli uffici che sorgeranno nella frazione di Pagliarone

E.C

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’apertura della sede distaccata del Comune di Montecorvino Pugliano, nella frazione di Pagliarone. I nuovi uffici sorgeranno presso il centro direzionale “Saccone”, in via Ungaretti, lungo la SS18.

La cerimonia di inaugurazione è stata fissata per venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 19.30.

I nuovi spazi ospiteranno numerosi servizi, tra cui: gli uffici istituzionali, l’ufficio commercio, l’ufficio protocollo, lo sportello famiglia e servizi alla persona, le consulte di frazione, gli ispettori ambientali, la protezione civile e l’ufficio Informagiovani.

Questa la dichiarazione del Sindaco Alessandro Chiola: «Rivalutare una frazione che per troppo tempo non si è sentita parte di questo territorio. La crescita dei residenti in questa zona – sottolinea il Primo Cittadino - necessitava, già da tempo, di un’azione forte ed inclusiva con risposte concrete e servizi necessari ai cittadini. Abbiamo ripensato questi locali, modificandone la destinazione d’uso originaria, proprio per venire incontro alle necessità delle persone e delle famiglie che si sono insediate in questa area. L’attivazione dei servizi – conclude - sarà graduale e scadenzata in linea con il forte rilancio che stiamo programmando per gli uffici comunali».