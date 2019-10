Al Teatro Diana di Nocera Inferiore la campagna End Polio Now I Rotary Club insieme per raccogliere fondi e sostenere l'eradicazione della malattia

E.C

Il Rotary Club Salerno Est insieme ai Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario, Rotary e-Club Due Golfi, Rotary Club Nocera Sarno, Rotary Club Nocera Inferiore Apudmonten, segneranno il progresso storico verso un mondo senza polio invitando la comunità ad aiutare a porre fine a questa malattia paralizzante.

L'evento è tra le migliaia di manifestazioni che i Rotary club di tutto il mondo svolgeranno per la Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre.

A Nocera Inferiore, il 24 ottobre 2019 I soci del Rotary di Salerno, Nocera Inferiore, Scafati, Angri, e-Club si stanno attivando per la Giornata Mondiale della Polio per creare consapevolezza, raccogliere fondi e sostenere l’eradicazione della polio, una malattia prevenibile con il vaccino che ancora oggi minaccia i bambini di alcune parti del mondo.

Appuntamento il 24 ottobre alle ore 20 presso il Teatro Diana di Nocera Inferiore per la rappresentazione teatrale "Sogni d'estate" di William Shakespare.

Quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato l'Iniziativa globale per l'eradicazione della polio (GPEI) più di tre decenni fa, la polio paralizzava 1.000 bambini ogni giorno. Da allora abbiamo fatto grandi progressi contro la malattia.

I casi di polio sono diminuiti del 99,9%, da 350.000 casi nel 1988 in 125 Paesi a 33 casi di poliovirus selvaggio nel 2018 in soli due Paesi: Afghanistan e Pakistan. E noi restiamo impegnati fino alla fine.

Con la polio quasi eradicata, il Rotary e i suoi partner devono sforzarsi per mantenere i progressi fatti e continuare a raggiungere tutti i bambini con il vaccino antipolio. Senza il pieno finanziamento e l'impegno politico, questa malattia paralizzante potrebbe tornare nei Paesi liberati dalla polio, mettendo a rischio i bambini di tutto il mondo. Il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari ogni anno per sostenere gli sforzi globali di eradicazione della polio. La Bill & Melinda Gates Foundation si è impegnata ad equiparare questo ammontare con un rapporto di 2 a 1, per un contributo totale annuo di 150 milioni di dollari.