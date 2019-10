Parcheggi gratis per risollevare l'economia del territorio La proposta lanciata del consigliere di Nocera Superiore Raffaella Ferrentino

Parcheggi gratis per favorire lo shopping nei negozi del territorio di Nocera Superiore. L'idea è lanciata al sindaco da Raffaella Ferrentino del Movimento Legalità e Trasparenza.

Un modo per incentivare i consumatori all'acquisto nei negozi del territorio, coinvolgendo le associazioni locali di categoria per la gestione degli stalli in un funzione di uno sviluppo del commercio locale, con un sistema che possa incentivare i consumatori ad acquistare nei negozi nocerini in cambio di agevolazioni sulla sosta offerte dai commercianti.

"Chiedo al sindaco di valutare la proposta e creare subito uno studio di fattibilità nell'immediato futuro. Basterebbe creare un protocollo tra polizia municipale, settore viabilità e associazioni di categoria per dare vita a un regolamento snello anche sulla base di esperienze di altre città italiane", ha detto la Ferrentino. "Dal nostro territorio si continua a emigrare, invece servirebbe un cambio di rotta. Comprendo che parlare di Ztl o isole pedonali possa essere una questione più problematica da affrontare. Ed ecco perché bisogna agire sull'immediato e la sosta in questo senso è più facile da garantire per chi vuole fare shopping a Nocera Superiore. Qui i negozi continuano a chiudere e ogni volta sprechiamo fiumi di parole per raccontare della crisi chi ci attanaglia. Questo sarebbe un modo per combatterla concretamente".