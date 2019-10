Comuni ricicloni: Legambiente premia Giffoni Sei Casali Munno: "Questi riconoscimenti sono la testimonianza del forte senso civico nel campo ambientale"

(e.c.) Giovedì scorso il sindaco Francesco Munno ha preso parte alla quindicesima edizione di “Comuni Ricicloni Campania 2019” che si è tenuta a Napoli presso l’Università Federico II. Stando ai dati forniti da Legambiente Campania, il Comune di Giffoni Sei Casali, anche quest’anno, si è particolarmente distinto con il 77,06 % nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Il primo cittadino, nel corso della cerimonia, ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il primo quale Comune che ha superato il 65% di raccolta differenziata; il secondo, ed è questa la novità di quest’anno, riguarda una classifica speciale denominata “Comune Rifiuti Free”, per il quale, il Comune di Giffoni Sei Casali, si è classificato al sesto posto in regione Campania per i comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti e primo tra i comuni del comprensorio dei Picentini. Tale classifica ha come parametro la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale ai 75 Kg annuo per abitante

«Rischio di essere ripetitivo, - afferma il Sindaco Munno - ma ancora una volta, questi attestati di stima, certificati da parte di Legambiente, testimoniano il forte senso civico della nostra Comunità nel campo ambientale, anche se c’è ancora e sempre tanto da fare, per cui da domani rimbocchiamoci le maniche per consolidare e migliorare questo risultato importante».

Sempre nella giornata di giovedì, gli alunni della scuola media inferiore, coadiuvati dall’Assessore all’Ambiente, Angelo D’Amato e dai volontari di Legambiente Picentini Circolo “Arcadia”, sono stati impegnati presso il Parco Pineta S. Anna nella consueta manifestazione di Puliamo il Mondo.