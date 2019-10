Nuovo look per la spettacolare strada panoramica di Raito Vietri sul Mare: partono i lavori di restyling in via Gianturco

(e.c.) Nuovo look per via Gianturco, la panoramica strada di Raito di Vietri sul Mare. La Regione Campania ha dato il via libera ad un cofinanziamento per l’intervento di restyling fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone. Duecentocinquantamila euro la somma stanziata per i lavori che daranno un nuovo aspetto alla frazione vietrese. Il progetto prevede l’allargamento di via Gianturco.

“L’intervento - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Angela Infante - migliorerà la viabilità sul tratto di strada che attraversa la frazione che soprattutto in estate è affollata dai turisti, per le numerose attività ricettive sorte negli ultimi anni. Inoltre - prosegue - la posizione di questo tratto di strada attira i turisti alla sosta per ammirarne il panorama mozzafiato sia di giorno che di notte”.

Un’opera seguita con costanza dal consigliere comunale con delega all’ambiente Salvatore Pellegrino: “Sarà una nuova Raito, una terrazza sul mare. L’intervento è mirato alla valorizzazione della zona e sarà arricchito con elementi decorativi in ceramica e conserverà tutte le caratteristiche del territorio. Sarà illustrato a breve alla cittadinanza e i lavori saranno seguiti passo dopo passo da me e dall’assessore ai lavori pubblici Infante”.