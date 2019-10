Lanzetta scrive al Prefetto: "Nessuna interrogazione discussa" Dal mese di marzo il consigliere non riceve risposta in merito a ben otto proposte e interpellanze

(f.d.) "Nessuna delle mie otto questioni poste all’Amministrazione, tra interrogazioni ed interpellanze, è stata discussa, e da allora il consiglio comunale sul question time non viene convocato". Non usa mezze misure Tonia Lanzetta che ha denunciato al Prefetto di Salerno la mancanza di risposte dagli organi di governo dell'Ente nocerino.

"E’ evidente che esiste una volontà di comprimere il ruolo dell’opposizione. Si sta perpetrando un'azione illegittima verso un’attività che da consigliere comunale mi spetta di diritto in quanto sono chiamata a rappresentare la comunità nocerina. E’ evidente che l'amministrazione di Torquato è in seria difficoltà, ma questo non è un motivo per mortificare il confronto democratico ed interferire sul corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’ente, attraverso la mancata convocazione del Consiglio Comunale prevista dal regolamento consiliare addirittura una volta al mese. Tale circostanza – ha spiegato il consigliere di opposizione – in tema di convocazione dell’assemblea merita di essere resa nota al Prefetto per l’evidente mortificazione della democraticità degli organi comunali.