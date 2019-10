Fratelli d'Italia: raccolta firme a Capaccio Paestum Allestito un gazebo questa mattina in via Magna Grecia

(f.d.) Soddisfazione da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia per la raccolta firme tenutasi a Capaccio Paestum nell'ambito della campagna nazionale a favore delle quattro proposte di legge, di iniziativa popolare, promosse dalla leader Giorgia Meloni. Le proposte di legge riguardavano l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'abolizione dei Senatori a vita, il tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e la supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo.

Sarebbero state numerose le adesioni pervenute nella giornata di domenica 27 ottobre, al gazebo di via Magna Grecia, nei pressi dell'area archeologica, allestito dai rappresentanti locali del partito.

“Ringrazio il Senatore Iannone che ha preso parte all'iniziativa e i componenti del direttivo cittadino Franco Sica, Michela Di Spirito, Gianfranco Desiderio e Luciano Farro - ha dichiarato Imma Vietri, commissario cittadino del partito, nonché portavoce provinciale di Fratelli d'Italia -. Iscritti al partito e militanti non hanno fatto mancare la loro adesione così come tanti cittadini di Capaccio-Paestum che fin da subito hanno condiviso, con una loro firma, le proposte di riforma di Fratelli d'Italia, a dimostrazione del fatto che è indispensabile rilanciare la battaglia della destra italiana per il presidenzialismo e per il rispetto della sovranità popolare, per l'autonomia dell'Italia a livello comunitario, per l'abolizione dei Senatori a vita e per il tetto massimo alla pressione fiscale".