La città di Pellezzano sempre più attenta alla differenziata Cresce la percentuale relativa al conferimento dei rifiuti, soddisfatto il sindaco Morra

Il comune di Pellezzano sempre più attento alla raccolta differenziata. Sotto la guida del sindaco Francesco Morra, la città registra un incremento sulla percentuale del piano regolatore di rifiuti. I dati, provenienti dall’osservatorio regionale sui rifiuti in Campania, indicano che la percentuale del 68,97% relativa all’anno 2017 è arrivata al 69,23%, quasi mezzo punto percntuale in più, nel 2018. Un incremento positivo che fa ben sperare anche per il futuro.

A partire dallo scorso 10 giugno 2019 è iniziata una nuova fase della raccolta differenziata nel comune. Il nuovo calendario non prevede più le differenziazioni nel conferimento dei rifiuti, andando a uniformare il ciclo di raccolta.

“In passato – ha spiegato il sindaco Morra – c’è stato anche chi, attraverso inopportuni interventi sull’argomento, ha provato a speculare sull’operato dell’attuale amministrazione, cercando di screditare il lavoro e l’impegno posti in essere per indirizzare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti verso una nuova fase. Ora, siamo solo all’inizio di un percorso, iniziato lo scorso mese di giugno e che da qui a breve porterà il nostro Comune a ottenere importanti percentuali di raccolta differenziata. Per il prossimo anno puntiamo a superare la soglia del 70%”.

Con questo nuovo sistema, il Comune di Pellezzano mira a raggiungere percentuali sempre più alte di raccolta differenziata e a ridurre la quantità di indifferenziato che raggiunge ancora livelli troppo elevati. Saranno attivate a breve anche le guardie ambientali e potenziati i servizi di controllo. La riorganizzazione del sistema di raccolta, seguita dal vice sindaco con delega all’ambiente, Michele Murino, con l’ufficio ambiente retto da Giovanni Barbarulo, punta a sensibilizzare al conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica di via delle Fratte Lago. In questa settimana si stanno fornendo ai cittadini i kit codificati: ogni busta sarà riconoscibile per colore e ad ogni colore corrisponde una frazione merceologica.