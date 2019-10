Lavori di ripavimentazione a Cava de' Tirreni Senatore: "La settimana prossima al via i lavori anche in via Tolomei"

(e.c.) Stamattina sono iniziati i lavori di ripavimentazione di viale Riccardo Romano e di completamento del marciapiede in via delle Arti e dei Mestieri. Nella tarda serata, invece sarà riassaltato il tratto di strada di via XXV Luglio della frazione di San Giuseppe al Pozzo.

Il viale alberato della porta nord della città, dopo i lavori di posa in opera della condotta gas e dei sottoservizi sarà completamente rifatto il manto stradale. Dopo la fresatura del manto d’asfalto, sarà riafaltata via XXV Luglio nel tratto della frazione San Giuseppe al Pozzo.

In via delle Arti e dei Mestieri, invece, sono ripresi i lavori per la realizzazione del marciapiedi nel tratto di strada tra la rotatoria di Padre Pio e l’ex inceneritore a servizio dei residenti.

“Sono finalmente terminati i lavori di I2 Rete Gas – afferma l’Assessore alla manutenzione, Nunzio Senatore – della messa in posa e collaudo del metanodotto e abbiamo potuto procedere al rifacimento di viale Riccardo Romano. Così come riasfaltiamo la strada di San Giuseppe per mitigare i disagi dei residenti dovuti all’ingente transito sulla nazionale. La settimana prossima inizieranno i lavori anche in via Tolomei per consentire la riapertura della strada”.