VIDEO | Meraviglia a Villammare: avvistato un capodoglio Le acque del Cilento continuano a riservare grandi sorprese:il video amatoriale fa il giro del web

E' un vero e proprio santuario, uno dei luoghi forse ancora capaci di riservare grandi sorprese lungo le coste della Campania. Il Cilento continua a meravigliare, come testimonia il video immortalato da Giovanni Quintero e che subito - come si dice in questi casi - è diventato virale sui social.

Un capodoglio - uno dei giganti del mare - è stato infatti avvistato al largo della costa di Villammare, frazione del comune di Vibonati. A notarlo, gli uomini a bordo del peschereccio "Santa Monica". L'inconfondibile "sbuffo" che si alzava dal mare ha lasciato pochi spazi ai dubbi.

Va detto che non è la prima volta che il Cilento finisce alla ribalta delle cronache per avvistamenti del genere: già in altre occasioni, infatti, i cetacei sono stati ripresi da pescatori e turisti anche a poca distanza dalle coste salernitana. Le immagini pubblicate sui canali social sono state girate di buon mattino, di fronte alla spiaggia di Villammare.