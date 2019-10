Cava piange la piccola Marta:non dimenticheremo il suo sorriso Lottava da tempo contro un brutto male, aveva solo 11 anni. Il cordoglio del dirigente De Gemmis

Si è spenta a soli 11 anni la piccola Marta V., giovane studentessa dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cava de' Tirreni. La ragazza, che frequentava la classe II H della scuola media, lottava da tempo contro un brutto male che alla fine ha avuto la meglio, non lasciandole scampo. L'intero istituto piange la scomparsa della giovane alunna deceduta ieri nell'ospedale di Roma in cui era in cura.

A dare la notizia, il cordoglio del dirigente scolastico Maurizio de Gemmis:

“Di tutto avrei voluto scrivere tranne che di questo: Marta, una nostra alunna iscritta alla sez H, è purtroppo deceduta in un ospedale a Roma, dopo aver combattuto per anni, con determinazione e coraggio la malattia che ce l’ha portata via.

Chi scrive ha avuto modo di conoscerla e di apprezzarla così come i compagni di classe e i docenti del nostro Istituto. Non dimenticheremo mai la sua storia, il suo aver capito cosa conta davvero nella nostra vita e che i problemi di tutti i giorni vanno affrontati con il coraggio, con la speranza, con l’aiuto delle persone a noi più care, con la preghiera. Questo il messaggio che Marta lascia a tutti noi in eredità e che farà sì che non dimenticheremo mai il suo sorriso e la sua forza.”