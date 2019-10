Più sicurezza in città: arrivano quattro vigili urbani Il comando di polizia municipale di Battipaglia assicura maggiori controlli sul territorio

Un importante lavoro, quello svolto dal comandante della polizia municipale di Battipaglia Gerardo Iuliano, che ha destinato i proventi derivanti dalle sanzioni stradali per ricostruire il fondo integrativo pensionistico Perseo-Sirio, fermo ormai dall’anno 2006, e per l’assunzione di quattro vigili urbani a tempo determinato: Inoltre il denaro servirà per il noleggio di cinque autovetture con livrea d’istituto da impiegare nei servizi di viabilità, radiando le obsolete automobili assoggettate a numerosi e costosi interventi manutentori.

La scelta del noleggio piuttosto che dell’acquisto è stata finalizzata al notevole risparmio economico. Si è reso possibile, quindi, riscattare l’immagine che merita il comando di polizia municipale.

Non da meno è l’impegno lavorativo che hanno assunto i componenti del comando riguardo la garanzia della sicurezza urbana e stradale anche grazie all'utilizzo di apparecchiature tese alla repressione ed alla prevenzione di importanti violazioni al codice della strada. A partire dalla guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze psicotrope, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica, a tutela della sicurezza del territorio.