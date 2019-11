Reflui dei frantoi oleari nel Tusciano:le acque diventano nere L'intorbidamento deriverebbe dai residui di lavorazione delle olive riversati nel torrente Cornea

Uno spiacevole episodio che si ripete ormai da anni. Ancora numerose segnalazioni sulla colorazione scura assunta dalle acque del fiume Tusciano, in concomitanza del periodo di molitura delle olive.

Un colore brunastro che ha messo in allerta i residenti e reso più intense le attività di controllo da parte delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. Al fine di individuare la fonte dello sversamento di quelle che, in base all’odore e all’aspetto, sembrano acque reflue di vegetazione di frantoi oleari sono state effettuate delle operazioni di verifica in tutte le località toccate dal torrente.

In particolare, come spiega l’assessore all’ambiente Carolina Vicinanza, la prima zona ad esser stata controllata è stata quella di Fiumillo del comune di Battipaglia, dove era già evidente l’alterazione del colore delle acque sebbene queste non fossero del tutto “nere”. Situazione del tutto diversa in località Festola, dove il fiume appariva limpido e trasparente.

I controlli si sono spostati, quindi, presso il torrente Cornea, il cui corso attraversa il Comune di Montecorvino Rovella e ne segna, in parte, il confine con il Comune di Olevano. Qui, poco prima dell’immissione nel fiume, le acque del torrente sono apparse torbide e dello stesso colore bruno più volte segnalato dai cittadini.

“Proseguendo con le verifiche, è stato raggiunto un tratto del torrente Cornea in Contrada San Lorenzo, a monte della confluenza del Rio Trazzo. Anche qui il greto del torrente appariva scuro e le acque, sebbene più limpide che nel tratto precedentemente visionato, si mostravano ricche di frammenti scuri ascrivibili ai residui di lavorazione delle olive. I residenti della zona, presenti al controllo, confermavano il ciclico manifestarsi del fenomeno di intorbidamento delle acque del torrente Cornea in concomitanza con l’avvio della stagione della molitura” spiega l’assessore Vicinanza.

“Abbiamo segnalato alle autorità competenti quanto sta avvenendo è necessario che i Comuni creino una rete di collaborazione per contrastare il fenomeno degli scarichi abusivi e di intensificare i controlli sul proprio territorio proprio come sta facendo il Comune di Battipaglia grazie al valido aiuto del Comando Vigili”, conclude l’assessore.