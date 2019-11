Incubo frane, Sarno ha paura: "Lasciate subito le vostre case" Il sindaco ordina l'evacuazione dei residenti del "Saretto", teatro del disastroso incendio estivo

In vista della nuova allerta meteo diramata dalla protezione civile, con criticità di colore arancione, il comune di Sarno ha deciso - in via precauzionale - di disporre l'evacuazione dei residenti di tutta la fascia pedemontana ai piedi del "Saretto". Si tratta del monte devastato dall'incendio doloso - innescato, come si ricorderà, da alcuni ragazzini - avvenuto in estate. Ed ora la natura chiede il conto delle scelleratezze umane: già la notte scorsa si è registrata una colata di fango in seguito ai forti temporali che si sono abbattuti a Sarno e in tutto l'agro.

Di qui la decisione di disporre l'evacuazione già a partire dalla mattina, quindi ancora prima dell'arrivo previsto delle piogge più forti. "Una misura di previsione e prevenzione resasi necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che saranno accolti in strutture di sicurezza. Si sta già provvedendo in queste ore ad informare la popolazione interessata con l’aiuto degli uomini della polizia municipale. È stata già predisposta anche la chiusura delle scuole; la scuola media Baccelli sarà attrezzata per l’accoglienza", ha fatto sapere la fascia tricolore sarnese Giuseppe Canfora.

Al lavoro anche decine di volontari della protezione civile e di altre associazioni. I cittadini che dovranno dunque lasciare le proprie case sono quelli residenti in Via Pietro Nocera, Vicolo Orefice, Via Mortaro e vicoli adiacenti, Vicolo San Martino, Vicolo Tre Corone.