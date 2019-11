Battipaglia: turismo e servizi, le info a portata di "totem" Installate delle nuove colonnine elettroniche, intitolata anche una rotonda a Luigi Gambardella

Tempo di cambiamenti nel comune di Battipaglia. Nuovi accorgimenti a livello tecnologico e di nomenclatura.

La rotatoria situata tra via Belvedere, via Don Minzoni e via Clarizia sarà intitolata al dottor Luigi Gambardella, giornalista, storico e poeta molto conosciuto alla città di Battipaglia. A prender la decisione, la giunta comunale guidata dal sindaco Cecilia Francese, dopo aver sottoposto la richiesta al figlio Leopoldo Gambardella, a dieci anni dalla scomparsa del padre.

A distanza di tempo le pubblicazioni dello scrittore ed i suoi racconti sulle origini di Battipaglia e sulle giornate che segnarono la fine della seconda guerra mondiale vengono ancora lette e studiati dai battipagliesi.

Su impulso dell’assessore allo sviluppo urbano, Davide Bruno verranno, poi, installate delle colonnine “totem elettronici” in grado di fornire informazioni su orari di apertura degli uffici, sulle manifestazioni ed eventi in programma e che riportino le informazioni presenti sul sito comunale utilizzando qrcode. I totem saranno installati in via non definitiva nelle seguenti aree: piazza Aldo Moro, nei pressi della stazione ferroviaria, nei pressi dello stadio comunale “S.Anna”, nei pressi dello stadio comunale “L. Pastena”, nell’area antistante la Chiesa di San Giuseppe e Fortunato- Borgo Aversana.