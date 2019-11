Paestum: on line la nuova app gratuita del Parco Archeologico Sarà utile per conoscere la storia e il patrimonio del sito

Novità al Parco Archeologico di Paestum che offre ai propri visitatori un nuovo modo di conoscere la storia e il patrimonio del sito: una app ideata con l’obiettivo di migliorare la fruizione del Parco seguendo i principi dell'accessibilità universale.

La nuova applicazione mobile per Paestum, con itinerari personalizzati per temi, durata e interessi, sarà presentata al Museo venerdì 15 novembre 2019 alle ore 10:00, nell’ambito della XXII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. “Con questo progetto, abbiamo mantenuto una delle promesse della riforma dei beni culturali: riportare all'interno dell'amministrazione la progettualità e la gestione dell'offerta didattica – dichiara il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel - E abbiamo deciso di scrivere i testi noi archeologi, architetti e assistenti alla fruizione insieme a professionisti esterni, investendo in tal modo anche nelle nostre risorse umane. Per quanto riguarda la gestione, abbiamo optato per offrire l'app gratuitamente a tutti i nostri visitatori, essendo la proprietà intellettuale esclusivamente nostra e non di un concessionario esterno come spesso avveniva in passato”. L’app, disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese) e in lingua LIS, è scaricabile gratuitamente su?Apple store e Android ed è stata realizzata da ECCOM in collaborazione con VISIVALAB e con l’Istituto Statale per sordi.

Questo nuovo strumento di fruizione consente di personalizzare il percorso per durata, con due opzioni da 60 e 90 minuti. Una volta stabilito il tempo da dedicare alla visita, è possibile selezionare vari argomenti: miti e riti, vita quotidiana, Paestum greca e lucana, Paestum romana. Dopo queste semplici operazioni viene visualizzata una mappa geo localizzata sulla quale l’utente può scegliere i vari punti di interesse, ognuno dei quali con una scheda dedicata. Il visitatore può, dunque, dare vita ad un viaggio unico e personale in un passato lontano nel tempo ma vivo e vicino al nostro presente. App Paestum è sostenuta anche dal Comune di Capaccio – Paestum che ha concesso il patrocinio all’iniziativa per l’installazione di banner promozionali nei punti di accesso alla città, compresa la stazione di Paestum. “Questa nuova app offre - come afferma Francesco Uliano Scelza, archeologo del Parco - la possibilità di scoprire non solo gli elementi monumentali di Paestum, ma anche gli aspetti della vita quotidiana della città e delle persone che la abitavano, attraverso una narrazione fatta di storie, suoni, profumi che permettono di entrare in contatto con i diversi momenti storici di cui è stata protagonista”.