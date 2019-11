"Diaday", la campagna mondiale sul diabete fa tappa ad Atrani Obiettivo della terza edizione è quello di controllare il diabete e ridurne i rischi

Il comune di Atrani anche quest’anno sostiene il DiaDay, la campagna mondiale sul diabete promossa da Federfarma che raggiunge la sua terza edizione. Il DiaDay si svolge dall’11 al 16 novembre e quest’anno la campagna è incentrata su una verifica, per chi sa di essere diabetico, con il supporto del farmacista, dell’aderenza della terapia.

Quest’anno infatti la campagna mira a controllare la giusta aderenza alla terapia per favorire la gestione del diabete e diminuire il rischio di complicanze, con possibili gravi conseguenze per la propria salute. Con l’aiuto del farmacista la persona affetta da diabete risponderà ad un breve questionario volto a verificare se sta seguendo le indicazioni del medico, condizione essenziale per mantenere la malattia sotto controllo.

Tutti i cittadini potranno partecipare all'iniziativa recandosi alla farmacia del dottor Gaetano Ala ad Atrani per compilare il questionario.

Il diabete è una malattia che richiede massima attenzione e consapevolezza sui potenziali rischi che comporta. Il malato di diabete deve seguire con attenzione le prescrizioni alimentari che sono indicate dal medico curante e deve controllare regolarmente il peso corporeo per mantenere un buon compenso del diabete.

Inoltre è necessario prestare attenzione all’attività fisica e assumere regolarmente i farmaci seguendo scrupolosamente lo schema terapeutico, con particolare attenzione agli orari. Infine si ricorda che l’autocontrollo glicemico è fondamentale: bisogna infatti ricordarsi di misurare e registrare la glicemia per mostrarla a chi di competenza.