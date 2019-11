Diabete: a Baronissi s'illumina di blu il monumento "Saturno" Obiettivo della giornata mondiale è quello di sensibilizzare i cittadini sulla patologia

Baronissi partecipa all'appuntamento mondiale colorando di blu il monumento “Saturno”. L'illuminazione blu, colore simbolo della patologia del diabete, in costante crescita, anche tra bambini e giovanissimi, si accenderà domani pomeriggio alle ore 17 e resterà in funzione per tutta la notte.

L’illuminazione dei monumenti, oltre a celebrare la giornata mondiale del diabete, simboleggia la volontà di fare luce su questa patologia che se non curata può comportare gravi complicanze. Lo scopo è di individuare i pazienti prima che si manifestino danni irreversibili e invitare le persone a rischio a praticare attività fisica adottando adeguati stili di vita che prevengano l’insorgenza della malattia.

“Abbiamo immediatamente fatto nostro l’invito dell’Anci - spiega il sindaco Gianfranco Valiante - perché crediamo che ogni possibile sforzo vada fatto per aumentare la sensibilità di tutti, per favorire la conoscenza di questa patologia e promuovere la prevenzione. Illumineremo il nostro monumento d’arte contemporanea Saturno aderendo così alla campagna nazionale M’Illumino di Blu”.

“Con un piccolo gesto manifestiamo la nostra vicinanza ai tantissimi malati di diabete – sottolinea Antonio Rocco, consigliere comunale delegato alla sanità – è un’importante campagna di sensibilizzazione per informare l’opinione pubblica sulla patologia, sulla prevenzione e gestione. Dobbiamo avviare un vero e proprio movimento di opinione che porti a un radicale cambiamento culturale arginando in primo luogo i danni causati dal cibo spazzatura, sensibilizzando i cittadini all’attività fisica e alla corretta alimentazione”.