Luciammare: anche Marina di Camerota si accende per Natale In arrivo la quarta edizione della kermesse nella città cilentana, tante le novità

La magia del Natale contagia proprio tutti. Luci, colori e gioia stanno per invadere anche Marina di Camerota. Dopo l’inaugurazione della nuova edizione di Salerno Luci d’Artista, tutto pronto anche per il quarto anno di “Luciammare”, l’evento che riempie di luminarie la cittadina cilentana, atteso da grandi e bambini.

Sono stati, in primis, i cittadini a partecipare attivamente all’organizzazione della manifestazione, seguendo le direttive dell’associazione Tuttinsieme e il comitato Luciammare, da sempre in prima linea per la creazione della kermesse di luci. Insieme a volontari ed imprenditori, ha partecipato all’organizzazione anche un gran numero di cittadini rientrati dal Venezuela, comunità latino americana fortemente presente a Marina di Camerota, che ha contribuito alla kermesse con le loro idee e sostegno.

Si sta procedendo alla raccolta di fondi per allestire le tipiche luminarie natalizie che anche quest’anno, andranno ad adornare il lungomare e le strade principali del paese.L’amministrazione di Camerota patrocinerà l’evento e contribuirà facendo installare le luci in tutte le frazioni. Marina, essendo la frazione più grande e più frequentata, sarà la più luminosa.

La grande novità di questa quarta edizione sarà nei locali dell’ex Alcatraz, dove verrà allestita la Casa di Babbo Natale, attesissima di tanti bambini che già non vedono l’ora di entrarci. Ma le attrattive non si fermano qui, per tutto il periodo della festività le mamme di Marina di Camerota hanno ideato un ricco programma di eventi e momenti di gioco dedicato proprio si più piccoli. Tanti saranno, ovviamente, anche gli eventi per i tanti turisti e residenti che prenderanno parte alla manifestazione.

Un’altra novità riguarda il contest del quartiere più bello a cui verrà riconosciuto un premio dal comitato. Le modalità e il regolamento per partecipare saranno resi noti nei prossimi giorni. I cittadini, dunque, sono già all’opera per cercare di abbellire le proprie abitazioni in modo da rendere il loro quartiere il più colorato e natalizio di tutti.

La data di inaugurazione non è stata ancora resa nota ma già fervono i preparativi per la prima serata. L’associazione Luciammare consiglia di mettersi in contatto con il Comune di Camerota per verificare la disponibilità per le date dei vari appuntamenti in programma.