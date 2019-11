Festa degli alberi con i bambini a Cava de' Tirreni Servalli: “Importante promuovere il rispetto per la natura”

In occasione della Giornata nazionale degli alberi istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli e l’assessore all’Ambiente, Nunzio Senatore, sono stati ospiti della scuola primaria di San Cesareo e della materna di Santa Lucia per piantumare insieme ai bambini due alberelli nei rispettivi giardini dei plessi.

“Ogni volta che vado nelle scuole, soprattutto dei più piccoli – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – mi rigenero, stare con i bambini è veramente un toccasana per affrontare con più incisività e forza i tanti impegni quotidiani dell’amministrazione. Soprattutto quando, come in queste occasioni, è importante promuovere il rispetto della natura e l’importanza che riveste per la nostra stessa sopravvivenza. Una occasione anche per incontrare le dirigenti e le insegnanti che fanno un lavoro straordinario con i nostri figli”.