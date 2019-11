Esercizi di cucina in classe: intossicati quattro studenti E' successo a Battipaglia. Sequestrato il cibo dai carabinieri per analizzarne gli ingredienti

Si sono sentiti male quattro studenti dell’istituto alberghiero "Enzo Ferrari" di Battipaglia dopo aver terminato un esercizio in cucina. Tre ragazzi e una ragazza ieri mattina, durante l'orario scolastico, hanno avvertito forti dolori allo stomaco e sono stati trasportati subito all’ospedale "Santa Matia della Speranza" dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

Secondo i medici si tratterebbe di una intossicazione alimentare ma non è ancora chiaro cosa abbia potuto scatenare il forte mal di stomaco. Gli studenti non presentavano altri sintomi per cui la prognosi per loro è di sette giorni ed un regime alimentare privo di condimenti.

La dirigente scolastica dell’istituto alberghiero per precauzione ha immediatamente sequestrato tutte le confezioni utilizzate durante la preparazione e i cibi avanzati sono stati consegnati ai carabinieri per analizzarne gli ingredienti.