Aumenta l'imposta di soggiorno: Paestum diventa più cara Capaccio: alloggiare nella città dei templi costerà di più ai turisti. Il dettaglio delle tariffe

Brutte notizie per i turisti che, dalla prossima primavera, intendono alloggiare nelle strutture ricettive di Capaccio Paestum. La giunta comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri ha infatti approvato in giunta la rideterminazione delle tariffe. Si tratta di una proposta che sarà sottoposta al vaglio del consiglio comunale, ma che rappresenta la volontà politica di ritoccare all'insù le imposte col duplice obiettivo di rimpinguare le casse e offrire servizi migliori.

A partire dal prossimo mese di aprile, dunque, si cambia. Ecco nel dettaglio il costo a seconda delle categorie e delle "stelle":

Alberghi 1 e 2 stelle: 1,50 € al giorno

Alberghi 3 stelle: 2 € al giorno

Alberghi 4 e 5 stelle: 2,50 € al giorno

Alberghi 5 stelle lusso: 3 € al giorno

Per quanto riguarda invece gli affittacamere e i bed and brakfast, le coutry house, case e appartamenti vacanze il costo sarà di 1,5 € al giorno. Prezzo che scende ad 1 € per i rifugi e le case religiose. Stesso prezzo anche per i camperisti.

Le tariffe si applicano nel limite della prima settimana di pernottamento a Capaccio Paestum, mentre dall'ottavo al quindicesimo giorno è prevista una riduzione del 50% e l'esenzione per periodi più lunghi. Non sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno i minori di 14 anni e gli anziani ultrasettantenni.