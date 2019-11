Festa degli Alberi: piantati duecento alberi a Laviano Grande successo per la Giornata Nazionale che ha visto la partecipazione della comunità Montana

Grande successo per la Giornata Nazionale della "Festa degli alberi", iniziativa organizzata dall’associazione Amici di Laviano con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della Provincia di Salerno, della comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele e dell’istituto comprensivo statale "Giovanni Pascoli".

I volontari del Sodalizio hanno dato in dono ai partecipanti circa duecento alberelli del vivaio Regionale e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.

Premiati anche alcuni bambini per i loro disegni, non sono mancati gadget e coffe break con genitori e le neo mamme con i piccoli neonati.

La manifestazione ha visto partecipare tutta la comunità Lavianese, dai più piccoli ai più grandi mettendo insieme la voglia di tutelare e preservare l’ambiente.

Il sostegno per la bella iniziativa è arrivato anche dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che con una telefonata, ha voluto incoraggiare l’attività encomiabile che il Sodalizio sta svolgendo per la salvaguardia ambientale e la rivalutazione culturale e turistica di tutto il territorio della Valle del Sele.

Il presidente Enrico Flauto, presente all’incontro, ha voluto ringraziare tutti i volontari che nonostante l’atto vandalico si sono prodigati a portare a termine questa iniziativa.

“Sono soddisfatto che finalmente almeno in questa giornata tutta la comunità ha partecipato al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo – conclude - per l’attuazione del protocollo di Kyoto. Sperando che anche l’anno prossimo ci sia un albero per ogni neonato o minore adottato”.