Natale a Cava de' Tirreni: torna il "Regalo Sospeso" L'iniziativa del comune a favore dei bambini e delle famiglie svantaggiate

Anche quest’anno al via l’iniziativa dell’amministrazione Servalli a favore dei bambini e delle famiglie svantaggiate, torna il “Regalo Sospeso”, curata dagli assessori alle attività produttive, Annetta Altobello e all’urbanistica, Giovanna Minieri.

Ispirandosi all’usanza napoletana del “caffè sospeso”, l’amministrazione Servalli, intende invitare i cittadini ad acquistare un regalo da donare a chi ne ha bisogno presso i negozi che aderiscono all’iniziativa. “Chiediamo ad ogni cittadino - dichiara l’assessore all’Urbanistica Giovanna Minieri – di partecipazione a questa gara di solidarietà per donare un sorriso anche a chi è in difficoltà. Lo scorso anno abbiamo riscontrato un buon successo e tantissime persone hanno aderito a questa iniziativa dimostrando il grande cuore dei cavesi che certamente si confermerà anche questo Natale”. I regali saranno raccolti entro la settimana di Natale e con la collaborazione delle associazioni di volontariato e le parrocchie, destinati ai bambini le cui famiglie si trovano in disagio economico.

“Quando si lavora tutti insieme, cittadini, commercianti, amministrazione per un obbiettivo sociale come il regalo sospeso - afferma l’assessore alle attività produttive Annetta Altobello – si ha proprio il senso di una comunità in cui ci si sostiene nei momenti di difficoltà ed ognuno fa la propria parte. È questo lo spirito del nessuno resti solo con il quale opera la nostra amministrazione”. I negozi che intendono aderire all’iniziativa, troveranno l’avviso pubblico e la scheda di adesione sul sito www.comune.cavadetirreni.sa.it. La domanda di adesione va poi, protocollata all’URP del Comune di Cava de’Tirreni, in via Tommaso Cuomo, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2019.