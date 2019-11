Castellabate, frane sulla strada provinciale: a breve i lavori Interventi urgenti sulla SP61 al fine di ripristinare le aree oggetto di gravi dissesti

Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento nel comune di Castellabate. A seguito delle abbondanti e persistenti piogge verificatesi nel corso degli anni lungo le diverse strade provinciali e successivamente a ripetuti e importanti dissesti franosi, si rendono necessari gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulla SP61.

La Provincia di Salerno, nel mese di settembre, con determina 710/2019 CID 50191, del settore Viabilità e Trasporti, provvede all’aggiudicazione definitiva degli interventi al fine di ripristinare i versanti e le aree oggetto di gravi dissesti idrogeologici.

“La SP 61, nel comune di Castellabate, è una di queste - afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese - A tale scopo, al fine di far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la pubblica e privata incolumità, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa fra Provincia di Salerno e Regione Campania “per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza ed adeguamento di strade provinciali” in cui veniva inserito anche l’intervento in questione. Tutto il progetto poi è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 5.1 – Azione 5.1.1.”

“Il progetto esecutivo denominato “Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti franosi. Interventi urgenti di protezione civile sulla S.P. 61 nel comune di Castellabate” è stato redatto dal settore Viabilità e Trasporti dell'Ente, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, per un costo complessivo di 650mila euro. – prosegue il Presidente della Provincia - Quindi i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta “Costruzioni L. Amendola" srl di Aquara, a breve la consegna dei lavori, grazie alla Regione Campania, in particolare al Presidente, On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali permette di intervenire sulla messa in sicurezza della nostra rete viaria.”