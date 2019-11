Giffoni Sei Casali, partiti i lavori di sicurezza urbana Pronti 70mila euro da investire in tre arterie cittadine

L'esecutivo presieduto dal sindaco Francesco Munno, ha dettato le linee di indirizzo per la gestione dei fondi giunti dal Ministero dell’Interno, nell’ambito della sicurezza urbana. Il finanziamento, pari a 70 mila euro, verrà investito nella messa in sicurezza di tre arterie cittadine: via Saucolo, via Colonna e via Belvedere.

Gli interventi, iniziati ieri mattina, proseguiranno per le prossime due settimane riguarderanno nei dettagli:

Via Belvedere: messa in sicurezza del movimento franoso sottostante il manto stradale, rifacimento del sottofondo, ripristino di un ponticello scarificazione e bitumazione della strada. Inoltre anche su questa via verrà posizionata una telecamera di sicurezza che monitorerà l’ingresso e l’uscita di Giffoni Sei Casali;

Via Colonna: sistemazione dei sottoservizi, asfaltatura dell’arteria e installazione di una telecamere a lettura targhe nell’incrocio tra il confine di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana;

Creazione di un tratto di collegamento tra via Colonna e via Saucolo in calcestruzzo, messa in sicurezza mediante collegamento viario tra le due arterie.

"Si tratta di lavori non più procrastinabili, - afferma il Vicesindaco con delega alla manutenzione Luigi Vitolo che stamattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere - attesi da tempo ed ora finalmente, grazie a questi fondi ministeriali, possiamo garantire la sicurezza lungo questi assi stradali molto trafficati. Non meno importante, in queste aree, l’installazione di un sofisticato sistema di videosorveglianza che consente di vigilare e controllare i punti strategici del territorio comunale".