Al via il progetto Erasmus Plus: domande entro il 10 dicembre Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole ad indirizzo informatico

Pubblicato il bando del progetto Erasmus Procode 2 per tirocini all’estero destinati a 48 neo diplomati. C’è tempo fino al 10 dicembre per aderire al bando: 48 sono le borse di studio per tirocini ed esperienze di formazione on the job, della durata di 4 mesi, presso aziende ed enti in Spagna e Irlanda del settore informatico, elettronico, trasporti e logistica (aeronautico).

Il bando è destinato agli studenti diplomati all’Istituto di Baronissi, all'istituto "Mattei-Fortunato" di Eboli, al "G. Galilei" di Salerno e all'istituo "Guido Dorso" di Avellino e presso tutte le altre scuole con indirizzo Informatica, elettronica ed elettrotecnica, trasporti e logistica.

“Continua l’impegno dell’Ente per favorire e sostenere esperienze formative all’estero – commenta il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - diamo l'opportunità ai nostri studenti di effettuare tirocini formativi per migliorare le loro competenze tecniche e linguistiche, facilitandone l'inserimento nel mercato del lavoro. I progetti di mobilità per i giovani sono un fattore su cui puntare, per guardare con maggiore consapevolezza all’Europa, mettendo al centro il merito”.

Le candidature devono essere inoltrate, secondo le modalità illustrate nel bando scaricabile al sito www.comune.baronissi.sa.it, all'indirizzo e-mail erasmusprocode@gmail.com entro le ore 11.00 del 10 dicembre 2019. I colloqui si terranno presso la sede del comune di Baronissi, il prossimo 13 dicembre 2019.