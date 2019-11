Volontari per la Protezione civile: al via il bando Le domande devono essere inviate entro il 10 gennaio 2020

Il comune di Baronissi recluta nuovi volontari per il Nucleo comunale di Protezione civile. Pubblicato l’avviso pubblico: le domande potranno essere presentate entro il 10 gennaio 2020.

Gli aspiranti volontari dovranno essere maggiorenni e residenti a Baronissi, la domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su modello che è possibile compilare presso l’ufficio Urp del Comune. “I volontari che già operano nel nostro nucleo sono donne e uomini straordinari, che hanno creato un gruppo coeso, ad altissima professionalità – commenta il sindaco Gianfranco Valiante - credo che chiunque si avvicini al mondo della Protezione civile non possa che rimanerne affascinato. Speriamo che in tanti decidano di farne parte per mettersi a disposizione della nostra città”.

“L’operato dei volontariati è fondamentale non solo per fronteggiare le emergenze – sottolinea l’assessore alla protezione civile Giuseppe Giordano - ma comporta un impegno costante nella diffusione delle tematiche di Protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni, promozione di iniziative educative a scuola e di campagne informative rivolte alla cittadinanza. E’ un ruolo affascinante e speriamo che tanti giovani si avvicinino a questo mondo”.