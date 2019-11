A Nocera Inferiore il Premio "Openino d'Onore" Il riconoscimento a quattro persone che si sono distinte per umanità e determinazione

Si terrà domani mattina alle ore 9.30 nell’aula consiliare del comune di Nocera Inferiore il convegno organizzato da Open Heart Onlus, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne dal titolo “Violenza intrafamiliare di genere”.

L’incontro sarà l’occasione per assegnare il premio annuale “Openino d’Onore” che costituisce il più alto riconoscimento della Open Heart conferito a personalità che si sono distinte per straordinari meriti professionali e solidali. In questa edizione verranno premiati quattro illustri professionisti Campani che, con discrezione ed impagabile umanità e determinazione, contribuiscono a rendere il mondo un posto migliore. Si tratta della dr.ssa Grazia Biondi di Salerno, dr. Ennio Zerrillo di Benevento, dr. Matteo Mazzola di Angri e il dr. Luigi Cremone di Nocera Inferiore.

Per la giornata, tra gli altri, sono stati richiesti i patrocini del Comune di Nocera Inferiore, del consiglio della Regione Campania e dell’Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Numerose le autorità Civili e Militari che interverranno alla manifestazione, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, il sindaco di Roccapiemonte e l’assessore Daniemma Terrone, il primo cittadino di Sant’Angelo Le Fratte Michele Laurino, il sindaco di Caggiano Pasquale La Mattina. In rappresentanza per il comune di Napoli ci sarà il vice sindaco Francesco Iovino. Presente anche il Preside della sezione di Salerno-Costa d’Amalfi dell’ordine equestre dei cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Matteo Mazzola, il Preside della sezione Benevento dell’ordine equestre dei cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme Ennio Zerrillo, il Comandante dei Carabinieri di Castel San Giorgio, Michele Di Mauro, il Rettore emerito dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti e l’ Ispettrice della Polizia di Stato Licia Nocerino, esperta in tecniche di indagini e procedure di intervento per i reati di genere.