FOTO | Cambio del comandante del Reggimento "Garibaldi" Stamattina si è svolta la cerimonia a Persano, è arrivato il Colonnello Fabio Nagni

Si è svolta questa mattina presso la Caserma Ronga a Persano la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reggimento Logistico “Garibaldi” tra il colonnello Stefano Capriglione ed il colonnello Fabio Nagni.

La cerimonia, avvenuta all’interno della suggestiva cornice del Cortile d’onore del Palazzo della Real Caccia, è stata presieduta dal Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Domenico Ciotti.

Presenti all’evento numerose autorità civili, tra cui i rappresentanti dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Campagna, Capaccio Paestum, Eboli, Lustra Cilento, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano e Serre, i quali hanno testimoniato con la loro presenza lo stretto legame esistente tra l’Esercito e la collettività locale, suggellato negli anni da molteplici eventi svolti all’interno del Palazzo della Real Caccia, finalizzati alla valorizzazione del sito borbonico oltre che dell’Istituzione Militare.

Durante il periodo di comando del colonnello Capriglione, il Palazzo è stato ripristinato in alcune sue parti, adibendo a sale museali alcuni ambienti.

Durante il saluto di commiato, dopo oltre quattro anni di comando, Capriglione ha ringraziato gli uomini e le donne del reggimento per l’impegno profuso in questi anni conseguendo ottimi risultati, operando sia in Italia sia all’estero nel supporto logistico della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” nonché nel garantire sostegno anche agli Enti e Comandi che insistono nell’area campana.

Il colonnello Fabio Nagni proviene dalla Nato Force Integration Unit in Bydgoszcz (Polonia) mentre il colonnello Capriglione andrà a ricoprire l’incarico di Direttore della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Palermo.