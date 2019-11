Chiusa al traffico la strada provinciale 175 per un mese La decisione di bloccare il tratto a Pontecagnano per effettuare controlli strutturali

E’ stata chiusa al traffico veicolare la strada provinciale 175 in corrispondenza del ponte sul Torrente Asa, nel comune di Pontecagnano Faiano. La decisione arriva direttamente dal dirigente del settore viabilità e trasporti della Provincia di Salerno che ha disposto il blocco per un mese, tempo necessario a svolgere le opportune indagini per la valutazione di sicurezza strutturale, consentendo unicamente il transito ciclopedonale sul ponte in legno posto parallelamente a valle.

E’ stato istituito come percorso alternativo preferenziale, nei due sensi di marcia, la SP417 “Aversana”. Tale chiusura è necessaria per consentire l’effettuazione delle indagini, le prove necessarie e la progettazione di eventuali interventi a farsi per la completa messa in sicurezza del ponte e al fine di consentire il passaggio del traffico veicolare.

Le indagini, le prove e l’eventuale progettazione delle opere saranno affidate al dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno. Infatti il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha avviato con il dipartimento un accordo di collaborazione per le attività di valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti di competenza della Provincia di Salerno sottoscritto lo scorso 20 settembre.