Caserma dei carabinieri Nocera Superiore non sarà smantellata La Presidente movimento Legalità e Trasparenza Ferrentino:"A breve avremo la nuova sede dell'Arma"

Arrivano buone notizie per la caserma dei carabinieri di Nocera Superiore. A seguito dell'incontro tenutosi nei giorni scorsi presso il Comando Provinciale dell'Arma tra l'avvocato Raffaella Ferrentino, presidente del Movimento Legalità e Trasparenza e il comandante provinciale dei carabinieri, Gianluca Trombetti, sono giunte notizie rincuoranti sulla permanenza del presidio sul territorio.

“Ringrazio a nome di tutti i cittadini che mi hanno sostenuto nella battaglia il comandante Gianluca Trombetti per la squisita accoglienza e alta professionalità dimostrata - ha detto la Ferrentino - Ha profuso tanto impegno e passione dando ascolto al grido dei cittadini che erano preoccupati per il rischio di chiusura. Il comandante ha ribadito l'importanza delle associazioni e ritiene fondamentale creare rapporti di sinergia per la risoluzione dei problemi. A breve - continua la Ferrentino - si avrà la nuova sede dell'Arma. La nostra battaglia ha avuto un senso e in qualità di presidente del Movimento posso dire che sono orgogliosa di aver dato il mio piccolo contributo verso un'arma che nutro grande rispetto. È stato un incontro proficuo che mi ha visto spaziare anche su altri argomenti che sono la sicurezza del territorio e la tutela del cittadino”.