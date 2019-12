Attivo a Polla il servizio psichiatrico "One Night Hospital" Disponibile anche il turno notturno per i cittadini del Vallo di Diano

Partita l’attivazione del turno notturno dall’ 01/12/2019 diventa completamente operativo, nel P.O. Polla, il Servizio Psichiatrico “One Night Hospital” previsto dall’Atto Aziendale dell’Asl Salerno distanza di un anno dall’apertura del Servizio limitato ai turni di mattina/pomeriggio adesso, invece, i cittadini del Vallo di Diano e zone limitrofe possono finalmente avere un riferimento ed una risposta assistenziale alle patologie psichiatriche in continuo aumento. A comunicarlo in una nota Cgil, Fp Spi che precisano: un impegno costante e determinato all’attivazione del Servizio H/24 è stato profuso dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giulio Corrivetti in collaborazione con il nuovo Dirigente della UOSM Michele Di Genio e del Referente Michele Lisa.

“Come CGIL/FP e come SPI/CGIL, insieme alle altre sigle sindacali, in questo anno

abbiamo più volte sollecitato la piena funzionalità del “One Night Hospital” - precisano i sindacati -

avendo più volte ricevuto lamentele di gravi disagi da parte degli utenti del Vallo di Diano. Infine, stiamo chiedendo da tempo, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e alla Direzione Generale ASL/SA di rendere, con urgenza, esecutivo un progetto, redatto già dal 2012, di alcuni locali vuoti presenti nel P.O. di Polla al fine di attivare l’ U.O. di SPDC, così come previsto dal nuovo Piano Sanitario Regionale approvato dal Ministero della Salute, che era operativa nell’ex P.O. di S.Arsenio ma che è stata chiusa nel Novembre 2016”.