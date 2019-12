Scontro tra Ape car e un'auto: ferite due persone Lo schianto è avvenuto in via dei Due Principati tra Baronissi e Fisciano

Una Fiat 500 si è schiantata contro un'Ape Piaggio in via dei Due Principati tra Baronissi e Fisciano. Momenti di panico per i due conducenti, nell'impatto il tre ruote si è ribaltato sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale "Curteri" di Mercato San Severino. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell'Ape Piaggio.