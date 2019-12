Ditta di pulizie abbandona immondizia: multe in arrivo Pellezzano, l'ira del sindaco: "Puniremo i trasgressori che si comportano da incivili"

Gli agenti della polizia municipale di Pellezzano hanno individuato una discarica a cielo aperto in Via Breccia, nei pressi della frazione di Capezzano. I caschi bianchi si sono trovati di fronte sacchetti della spazzatura abbandonati in maniera indiscriminata.

A quanto pare, dalle verifiche all'interno delle buste sembrerebbe che il materiale appartenga da una ditta che gestisce il servizio di pulizie. Evidentemente, secondo i vigili di Pellezzano, i dipendenti dopo aver ultimato un lavoro presso un'abitazione privata hanno abbandonato i sacchi in strada.

"Innanzitutto - le parole che il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha affidato ai social - sento il dovere di ringraziare il comando di polizia municipale che in quest’ultimo periodo sta eseguendo controlli serrati su tutto il territorio per verificare che venga eseguito un corretto conferimento della raccolta differenziata. Come amministrazione comunale abbiamo l’obbligo, istituzionale e morale, di continuare senza sosta questa battaglia contro i trasgressori che, senza alcuno scrupolo, continuano a compiere atti deplorevoli come quello dell’abbandono dei rifiuti che si configura come una assoluta mancanza di rispetto verso l’ambiente, verso il territorio e nei confronti dei suoi residenti", l'atto d'accusa di Morra.