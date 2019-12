Si accendono le Luci d'Inverno di Sanza Come da tradizione, nel giorno dell'Immacolata, si sono accese le luminarie natalizie

Le luci d'Inverno di Sanza, anche il Cilento splende per il Natale. Si sono accese, come da tradizione, nel giorno dell’Immacolata, le luminarie della città cilentana. Un'inaugurazione anomala, senza grandi cerimonie, così da rispettare il lutto che ha colpito il Consigliere comunale Antonio Citera e la sua famiglia, come voluto dall'amministrazione comunale e dal sindaco Vittorio Esposito.

“L’augurio è che tutti possano godere del bello e della condivisione dell’atmosfera natalizia che deve arricchire le nostre famiglie per rendere la nostra comunità un luogo unico di accoglienza per tutti coloro che vorranno venire a visitare le Luci d’Inverno e godere dell’ospitalità e dell’enogastronomia della nostra Sanza” ha commentato il Primo Cittadino Vittorio Esposito.

Un lungo percorso che abbraccia tutto il centro storico cittadino, da porta San Nicola a piazzetta Santa Sofia. Tante le istallazioni anche a piazza Marconi fino a piazza Plebiscito e piazzetta San Martino. Ieri sera l’accensione ufficiale delle luci presso la chiesetta di Santa Brigida.

Luci e installazioni per render ancora più magico il periodo delle festività e coinvolgere i passanti in una perfetta atmosfera natalizia. Un'iniziativa importante per far vivere la costiera anche d'inverno e promuovere quel processo di destagionalizzazione turistica tanto caro ai comuni del Cilento.