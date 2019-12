A Castellabate più vigili in strada per un Natale sicuro Da 18 ore di servizio si passa a 30 ore fino alla fine dell'anno

Controlli e maggiore sicurezza durante le festività di Natale nel comune di Castellabate che incrementa la presenza dei vigili urbani in città. Infatti, per questo periodo è stato deciso di potenziare il personale part time della polizia locale. Un modo questo per garantire sicurezza in un momento dell'anno in cui aumenta anche il numero di turisti che arrivano in paese.

Il potenziamento dei vigili urbani che attualmente sono in regime di part time a tempo determinato a 18 ore settimanali, nel mese di dicembre. I sei agenti passeranno a 30 ore di servizio. Dal primo dicembre, tre agenti della polizia locale sono già a lavoro, altri tre cominceranno dal 16 dicembre e fino a fine anno.