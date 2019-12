Baronissi: internet gratis per le famiglie in difficoltà L'iniziativa del comune: ecco chi può usufruirne

Il comune di Baronissi ha approvato la proposta della società Era Wifi di fornitura gratuita per un anno della linea Internet Flat a venti famiglie in condizioni di disagio economico. Possono presentare richiesta i residenti nel Comune di Baronissi e nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 6mila euro. Nell’ipotesi che le richieste siano maggiori di venti verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: reddito Isee più basso; famiglie nelle quali l’unico percettore di reddito è al momento disoccupato o in cassa integrazione; presenza nel nucleo familiare di portatore di disabilità. Nell’ipotesi di parità di situazione verrà preferito il più giovane di età. Le domande dovranno essere inviate al Comune di Baronissi entro il 30 dicembre 2019. Info presso l’ufficio Informagiovani.