Badia Santa Maria di Pattano: finanziamento da 1,3 milioni Vallo: emendamento M5S in commissione bilancio al Senato per la tutela e la messa in sicurezza

Buone notizie per il patrimonio storico e architettonico della provincia di Salerno: la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera - su proposta del Movimento 5 Stelle, primo firmatario Francesco Castiello - al finanziamento da 1,3 milioni di euro per la Badia di Santa Maria di Pattano di Vallo della Lucania.

Uno stanziamento straordinario, come ribadito nell'emendamento licenziato a Palazzo Madama, con l'obiettivo di "tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale". Se la misura dovesse essere confermata anche in aula, le risorse per la Badia di San Maria di Pattano di Vallo della Lucania verrebbero messe a disposizione già a partire dal prossimo anno.