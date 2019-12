Battipaglia, che sorpresa: in città crescono i turisti I dati Istat confermano: +23% in un anno, con oltre 207mila presenze. Esulta il sindaco Francese

I numeri sono certificati dall'Istituto italiano di statistica, e consegnano un quadro sorprendente: tra le città della provincia di Salerno dove maggiore è l'incremento di turisti figura Battipaglia. Oltre 207mila le presenze certificate nel 2018, con un +23% rispetto all'anno precedente.

"E’ la dimostrazione che Battipaglia può tornare ad essere un centro nevralgico se si discute di grandi temi come il turismo, la depurazione, gli investimenti. Il mondo dell’imprenditoria cittadino è attivo e fortemente sostenuto da un’amministrazione che sta lavorando per offrire un ventaglio di opportunità sempre più grandi - rivendica con orgoglio il sindaco Cecilia Francese -. Non ultima la delibera approvata in giunta la scorsa settimana relativa al masterplan che ci permette di affacciarci su un’ipotesi finalmente concreta, oltre che complessiva, di programmazione del litorale".

Insomma, per la fascia tricolore della Piana sono state gettate le basi per consolidare e migliorare questa performance. "Fabbisogno infrastrutturale e confronto con il territorio, un rapporto che nei prossimi mesi vedrà l’impegno dell’amministrazione per accrescere la qualità ambientale ed urbanistica del territorio. Battipaglia - ha concluso Cecilia Francese - per la prima volta centro di progettualità futura per decidere cosa attuare per arricchire il territorio obiettivo di primaria importanza per quest’amministrazione".