Chiuso il Ponte sul Torrente Asa, disagi per i cittadini Santoro: “Porterò in Consiglio la voce di questa comunità. Lavoriamo per ridurre l’emergenza”

Una decisione che sta facendo discutere, mettendo a dura prova la mobilità e l’economia dei residenti ed esercenti del comune di Pontecagnano Faiano quella giunta da Palazzo Sant’Agostino in merito alla chiusura al traffico veicolare della strada provinciale 175. In particolare, lo stop al transito riguarda il ponte sul Torrente Asa situato sulla Litoranea, punto nevralgico per il raggiungimento del comune cittadino che relega la strada Aversana come unico percorso percorribile.

Il divieto di circolazione rimarrà in vigora per circa un 1 mese così da permettere ai tecnici di svolgere le opportune indagini per la valutazione di sicurezza strutturale, consentendo unicamente il transito ciclopedonale sul ponte in legno.

Ad intervenire in merito alla situazione è il consigliere provinciale Dante Santoro che ha raccolto le tante polemiche e il grido d’allarme lanciato dai cittadini del posto, portando la vicenda all’attenzione del Consiglio Provinciale.

"Il rincorrersi di voci differenti sulle soluzioni da apportare, dall'abbattimento e la ricostruzione alla semplice manutenzione, creano apprensione nei residenti, che subiscono disagi enormi, ed anche negli esercenti che rischiano di vedere compromessa la stagione balneare se dovessero verificarsi ritardi nelle scelte e nelle azioni da compiere. - afferma il consigliere Santoro- Mi sono fatto carico di queste istanze e porterò a Palazzo di Provincia la voce di questa comunità. Ritengo sia il caso di organizzare un tavolo di confronto con i diretti interessati dalla vicenda e dai disagi conseguenti. Lavoriamo per ridurre al minimo la situazione emergenziale e restituire un Ponte sicuro alla collettività."