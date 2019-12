Tartarughe, strage senza fine: una aveva un amo in bocca La rabbia degli attivisti: "E' il resto dei piatti a base di pesce del periodo di Natale"

Una conta drammatica, che ciclicamente fa segnare notizie poco incoraggianti. La carcassa di un'altra tartaruga è stata trovata in tarda mattinata sulla spiaggia di Battipaglia. Era in avanzato stato di decomposizione. Ma a sollevare l'indignazione di chi l'ha recuperata, il fatto che l'animale avesse un amo in bocca.

"Si avvicina il periodo, quale occasione migliore per fare pranzi e cene a base di prodotti ittici. Aumenta la richiesta e aumenta l'attività di pesca. E questo è il resto dei nostri piatti", l'amaro atto d'accusa di Nicola Campomorto. Gli attivisti ribadiscono la necessità di modificare le proprie abitudini, non solo compartamentali ma anche a tavola. Un gesto non particolarmente complicato ma che può fare davvero la differenza.