Via libera dalla Regione, cambia l'ambito sociale: "Era ora" Esultano i sindaci di Battipaglia e Pontecagnano: "E' una svolta che va incontro ai cittadini"

E’ approdata in giunta regionale la deliberasulla rimodulazione dell'Ambito sociale S04, un risultato che i comuni di Battipaglia e Pontecagnano Faiano attendevano da tempo. "E’ stato solo lo spirito di profonda collaborazione e di comprensione reciproca tra la Regione e i Comuni di Battipaglia e di Pontecagnano Faiano a rendere tutto questo possibile", ha fatto sapere in una nota l'amministrazione guidata dal sindaco Cecilia Francese.

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, comune capofila dell’Ente d’Ambito, ha accolto come proprie le battaglie dell’amministrazione Francese e di un territorio come Battipaglia che conta su ben 51mila abitanti.

"Con questa deliberazione - spiega la fascia tricolore Giuseppe Lanzara - diamo seguito ad un discorso di condivisione e di concertazione con gli altri enti che è alla base di un rapporto sano e proficuo con le Istituzioni. Non siamo mai stati la giunta delle medaglie o degli spot promozionali, ma quella del fare, del confrontarsi, dell’agire solo ed esclusivamente in favore dei cittadini. Grazie all’assessore regionale Lucia Fortini ed al sindaco Cecilia Francese per aver collaborato in virtù del raggiungimento di questo obiettivo, che ci trova compatti nell’assumere una scelta ragionata, ponderata, importante".

"Ci sono voluti anni, ma grazie alla rete istituzionale e al rispetto per i propri territori e alle relative esigenze, oltre che al lavoro svolto dall’assessore alle politiche sociali Monica Giuliano, è stato possibile comprendere le difficoltà che oggettivamente il Comune di Battipaglia si trascina da anni. Arrivare ad una nuova definizione dell’Ambito significa lavorare per migliorare gli standard qualitativi e garantire finalmente un servizio adeguato" , ha dichiarato invece il Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.

Grazie al provvedimento, anche la Regione Campania accoglie le richieste e avvia l’iter amministrativo affinché l’Ambito S04 sia riorganizzato in coerenza con i distretti sanitari 65 e 68. Venerdì in consiglio comunale l’amministrazione Francese prenderà atto di quanto deciso in giunta regionale.