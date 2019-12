Si addormenta alla guida e si schianta contro le auto in sosta Incidente nella notte ad Atrani, un giovane di 27 anni ha perso il controllo della vettura

Ha perso il controllo della sua auto finendo la corsa contro alcune vetture parcheggiate in strada. Un colpo di sonno sarebbe la causa dell’incidente avvenuto la scorsa notte intorno alle 1.45 ad Atrani sulla statale 163 Amalfitana, in prossimità del ponte. Un giovane di 27 anni del posto è andato a sbattere contro le altre automobili in sosta poco dopo la farmacia del piccolo borgo marinaro.

Per fortuna il conducente non ha riportato alcuna ferita, sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Il giovane ha subito ammesso ai militari di essersi addormentato alla guida, dinamica confermata anche dalle telecamere di videosorveglianza del Comune. Distrutti i veicoli colpiti in pieno dall’automobile del 27enne.