Gal Casacatra:sindaco di Camerota Scarpitta è vice presidente Nuovo consiglio di amministrazione sia per la parte pubblica che per quella privata

Il Gal Casacastra ha un nuovo consiglio di amministrazione. Giovedì 19 dicembre sono stati eletti i componenti sia per la parte pubblica che per quella privata. Al tavolo erano presenti diversi esponenti politici del territorio, tra cui il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. A margine delle consultazioni sono stati eletti nove componenti di, cui cinque per la componente dei soci privati e quattro per la componente pubblica. Per i privati sono stati eletti: Pietro Forte – Azienda agricola Forte; Aldo Luongo- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); Enrico Galatro – Confesercenti; Eugenio Cioffi – Coldiretti; Raffaele Vassallo – Pro Loco Laurito.

Per la componente pubblica: Mario Salvatore Scarpitta, sindaco Comune di Camerota; Nicola Tancredi, sindaco Comune di Tortorella; Vincenzo Pizza, consigliere Comune di Ascea; Gino Marotta, sindaco Comune di Celle di Bulgheria. Pietro Forte è stato confermato alla presidenza del Gal. Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota, è il nuovo vicepresidente per la componente pubblica; Aldo Luongo, della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), è il nuovo vicepresidente per la componente privata.

«La cosa che emerge in modo forte, è il posto che finalmente occupa il Comune di Camerota in un tavolo importante come quello del Gal Casacastra - ha detto Scarpitta -. Per me è un onore ricoprire questo ruolo e aver incassato la fiducia di tutti questi professionisti e politici di spessore. Lavoreremo in modo deciso per valorizzare ancora di più le aziende, i progetti e le bellezze del nostro territorio.

Questo è un risultato che condivido con tutta l’amministrazione comunale perché è stato ottenuto, anche e soprattutto per merito del lavoro di squadra che all’esterno è molto chiaro e viene percepito da tutti».